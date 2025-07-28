Мишустин обозначил приоритеты нацпроекта «Семья»

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Миридонов; 5-tv.ru

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Развитие инфраструктуры для матерей и детей станет одной из ключевых задач на ближайшие годы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Омскую область с рабочим визитом.

В рамках поездки он осмотрел здание Госпиталя для ветеранов войн после капитального ремонта и провел совещание по вопросам здравоохранения. Особое внимание было уделено реализации национального проекта «Семья», стартовавшего в этом году.

Мишустин подчеркнул, что одним из центральных направлений станет развитие системы охраны материнства. По его словам, до 2030 года правительство планирует направить не менее 147 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для женщин и детей. В 2025 году уже выделено свыше 26 миллиардов, из которых часть пошла на строительство 168 перинатальных центров в более чем половине регионов страны.

Глава кабмина отметил, что эти меры позволят сделать качественную медицинскую помощь доступнее для женщин, особенно в отдаленных субъектах РФ. Он также ознакомился с презентацией будущих проектов модернизации здравоохранения в регионе.

Мишустина сопровождали министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Этот визит стал первым для премьер-министра в Омскую область в текущем статусе. Поездка продолжает череду выездов по Сибирскому федеральному округу, в рамках которых акцент делается на социальной политике и устойчивом развитии территорий.

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