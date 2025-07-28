Дегтярев проверил ход восстановления спортивных объектов в ЛНР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Министр спорта посетил центр олимпийской подготовки, где впервые за 20 лет проходят реновация.

Михаил Дегтярев оценил ход восстановления спортивной инфраструктуры Луганской Народной Республики. Министр спорта посетил центр олимпийской подготовки. Там реновация проходит впервые за почти 20 лет.

«Видно, что много „уставших“ помещений. Видно, что есть, куда вкладывать деньги, вот поэтому — в училища со славной историей, подготовившие десятки чемпионов мира, олимпийских игр. Поэтому мне здесь быть приятно и очень хочется, чтобы Луганская Народная Республика дарила России новых чемпионов. А воспитывать их надо вот с шестого класса», — отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Также Михаил Дегтярев рассказал про программу «Земский тренер». С этого года в Центральной России и в Дальневосточном федеральном округе действует пилотный проект. По нему можно получить до двух миллионов подъемных. Главное условие — отработать на месте пять лет. Со следующего года планируется распространить программу по всей России, в том числе и в Луганске.

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