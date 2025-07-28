Не просто ящик для хлама: раскрыто тайное назначение бардачка в авто

Автоэксперт Соловьев: с помощью бардачка в машине можно охлаждать напитки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие водители об этом даже не догадываются!

Бардачок в машине — это не просто хранилище для салфеток и ненужных чеков. В некоторых моделях авто он умеет куда больше — например, охлаждать шоколад, лекарства или напитки в жару. Об этом aif.ru рассказал автоэксперт Евгений Соловьев.

«Во многих автомобилях предусмотрено охлаждение перчаточного ящика. Проверить это очень просто: открываем бардачок и ищем шайбу со снежинкой или шторку», — пояснил эксперт.

Но важный момент: охлаждение работает только вместе с кондиционером. Без него это обычный теплый ящик.

В отдельных моделях охлаждение подключается не только к бардачку, но и к центральному боксу подлокотника.

Ранее 5-tv.ru делился советами для водителей, как не попасть в беду во время грозы. Молнии особенно опасны в открытом поле, а вот машина в такой ситуации — более надежное укрытие, шины защитят!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.