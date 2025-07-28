Благовещенский мост в Петербурге частично перекрыли на ремонт

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Работы продлятся до середины сентября.

В Петербурге Благовещенский мост закрыт на ремонт. На переправе уже стоят ограничения. Сами работы еще не начались. Судя по информационному щиту, к ним приступят через два дня.

Полностью перекрывать сооружение не будут, проезд сохранится по нескольким полосам. С сегодняшнего дня движения нет от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной.

А с 22 августа работы продолжатся уже в другом направлении. Движение перекроют от Английской набережной к Лейтенанта Шмидта. В эти дни быстро попасть из центра на Васильевский остров можно только через Дворцовый мост. Работы продлятся до середины сентября.

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