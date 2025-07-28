Летняя академия Санкт-Петербургского дома музыки открыла первую сессию в Ялте

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Сейчас проходят занятия по классу виолончели, фортепиано, кларнета, тромбона.

Эти дни в Крыму наполнены вдохновением! В Ялте открыла свои двери Летняя академия Санкт-Петербургского дома музыки. Юные дарования со всей страны приехали туда, чтобы обучаться у признанных мастеров сцены, впитывая бесценный опыт. Вскоре они выйдут за пределы академии, чтобы представить Россию на крупнейших концертных площадках мира. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов пообщался с будущими звездами.

Кажется, вдохновение берет свой исток здесь: в ласковом шепоте моря, в густой зелени магнолий и кипарисов, в скалистых утесах, в полном покое.

«Здесь созданы все условия для того, чтобы мы совершенно не отвлекались ни на какие повседневные хлопоты и полностью сосредоточились на музыке», — отметил участник проекта Летняя академия Санкт-Петербургского дома музыки Тимофей Владимиров.

Ведь она — их жизнь. Молодые исполнители совершенствуют свое мастерство под руководством именитых наставников. Десятки часов занятий с педагогами сменяются самостоятельной работой.

«Сюда отобраны талантливые ребята, которые уже с осени начнут завоевывать и приносить в копилку нашей страны победы на международных конкурсах», — сообщил народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.

Летняя академия тем и уникальна, что дает возможность одновременно отдыхать, заниматься другими видами искусства и готовиться к международным конкурсам.

Уже в сентябре Вазген Юсупов отправится в Мюнхен — на крупнейший международный конкурс классической музыки в Германии.

«Я не знаю, сколько было всего заявок, но из России прошло, по-моему, всего два человека. Один из них я», — рассказал участник проекта Вазген Юсупов.

В Летней академии — три сессии. По две недели каждая. Сейчас проходят занятия по классу виолончели, фортепиано, кларнета, тромбона.

Мастер-классы по игре на виолончели проводит маэстро Сергей Ролдугин.

Счастье музыканта — исполнять произведения Сергея Прокофьева, которому были тесны любые рамки. Для хрупкой миниатюрной Полины концерт-симфония гения — настоящий вызов.

«Когда это играют большие мальчики, вот это звучит хорошо, а когда играют вот такие девочки, как я, это достаточно проблематично. Чисто из-за того, что не хватает физиологии, мощи какой-то», — посетовала участница проекта Полина Тхай.

Но на концерте исполнение почти совершенное. Сценическая практика — неотъемлемая часть программы. Концерты проходят и в Нижней Ореанде, и за ее пределами.

«Многие туристы специально летом приезжают в Крым, чтобы побывать на выступлениях молодых музыкантов. Концерт под открытым небом на территории Воронцовского дворца — это традиция летней академии», — отметил корреспондент.

Как только солнце заходит за горизонт и июльский зной хоть немного отступает, под тенью двухсотлетнего платана звучит великая классика, вечная музыка в исполнении виртуозов.

В начале следующего года Санкт-Петербургскому дому музыки исполнится 20 лет. И за все это время участники образовательных программ, солисты выступили около шести тысяч раз на ведущих сценах страны и за рубежом. Солисты получили мировое признание, стали заслуженными артистами и сегодня передают свой опыт.

«Какую роль сыграл Дом музыки? Очень большую. Я действительно был и в роли студента, мне довелось встретиться с несколькими выдающимися музыкантами, наставниками», — поделился заслуженный артист РФ, солист Санкт-Петербургского дома музыки Мирослав Култышев.

Первая сессия летней академии почти завершена. На этой неделе в Крыму стартует уже вторая. Занятия будут проходить по классу фортепиано, скрипки и арфы.

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