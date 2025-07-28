«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за сбоя: что известно о случившемся

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Проломов; 5-tv.ru

Транспортная прокуратура уже держит проблему на контроле.

Тысячи туристов сегодня застряли в аэропортах по всей стране и не могут вылететь в пункты назначения. В информационной системе «Аэрофлота» произошел сбой. Отменены десятки рейсов. Расписание постоянно корректируется. Самые масштабные задержки — в Москве и Петербурге.

Обо всем, что известно к этой минуте, расскажет корреспондент «Известий» Павел Проломов. Он работает в аэропорту Шереметьево.

«Мы находимся в терминале С международного аэропорта Шереметьево. И вот как здесь выглядит табло вылета. Многие рейсы „Аэрофлота“, они обозначены кодом SU, из-за сбоя информационных систем авиакомпании перенесены. А некоторые и вовсе отменены», — рассказывает корреспондент.

Сейчас здесь коллапс. В кассы «Аэрофлота» выстроилась огромная очередь из недовольных пассажиров. На данный момент известно, что компания отменила 42 рейса. Как внутренних, так и международных: в Калининград, Ставрополь, Минск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Уфу и многие другие города.

Не исключено, что рейсов, отмеченных на табло красным, может стать больше. В терминалах звучат объявления для пассажиров — предлагают забрать уже зарегистрированный багаж.

Причем в кассах авиакомпании временно нельзя переоформить или вернуть билеты. Чтобы узнать полную информацию о дальнейших действиях, пассажиров направляют в колл-центр, куда сейчас либо не дозвониться, либо приходится более получаса ждать ответа.

Недовольные и растерянные пассажиры пока отказываются покидать аэропорт и сидят в зале ожидания — в надежде, что проблему, из-за которой произошел сбой, в ближайшее время устранят.

«Что касаемо потраченных дней в гостинице, за которые была внесена плата, но которые не состоялись по вине туриста — туроператор эту ситуацию обязан разрешить», — отметил юрист Евгений Кривцун.

За всеми изменениями в расписании рейсов можно следить на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Транспортная прокуратура уже держит проблему на контроле. А пока из реальных действий по урегулированию ситуации от представителей авиакомпании только раздача воды.

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