Умер расписавшийся на стене Рейхстага в 1945 году ветеран ВОВ

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Спартак Сычев скончался в Твери на 99-м году жизни.

В Твери скончался ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев — один из тех, кто в 1945 году оставил автограф на стене поверженного Рейхстага.

О его смерти 28 июля сообщила пресс-служба правительства Тверской области. Как отметил губернатор Игорь Руденя, Сычев прошел через самые ожесточенные бои, включая Курскую дугу, освобождение Киева и Ржевскую операцию, и стал символом героизма и стойкости поколения победителей.

После войны Сычев получил юридическое образование в Военно-юридической академии, работал в военной прокуратуре и преподавал в Калининском университете. Позже он посвятил 30 лет Тверскому вагоностроительному заводу. Ветеран активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи и сохранении исторической памяти.

За выдающийся военный и трудовой путь Сычев был награжден рядом высоких государственных наград: орденами Почета, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя орденами Отечественной войны, а также медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией».

Память о Спартаке Сычеве, как подчеркивается в сообщении властей, навсегда останется в сердцах жителей Тверской области и всей страны.

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