«Жуткое слово»: дочь Виктории Бони не хочет работать
Дочь телеведущей Виктории Бони не хочет работать
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Прохор Шаляпин поддержал подростка в этом вопросе.
Дочь Виктории Бони — Анджелина — не хочет работать. Об этом корреспондент 5-tv.ru узнал на презентации косметики экс-участницы реалити-шоу «Дом-2».
На мероприятии присутствовала 13-летняя дочь телеведущей, которая большую часть времени проживает за рубежом — в Монако и Лондоне. После презентации косметики Боня решила познакомить свою наследницу с певцом Прохором Шаляпиным, представив его как бездельника, любящего деньги.
«Ты слышишь, она (Анджелина. — Прим. ред.) говорит: я не хочу работать, а ты меня заставляешь», — сказала Виктория Боня, обращаясь к Шаляпину.
В конце беседы девочка добавила, что работать — жуткое слово. Прохор моментально поддержал подростка, добавив: «Правильно».
Телеведущая удивилась резкому высказыванию своей дочери, но ругать ее не стала, а, наоборот, посмеялась над этим.
«Она права», — в шутку отметила телеведущая.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Виктории Бони устроила жуткий скандал.
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