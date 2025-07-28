Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Артем Лепехин; МЧС России; 5-tv.ru

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Спасатели устраивают на месте завалов минуты тишины.

Три человека пострадали при обрушении части жилого дома в Астрахани, сообщили в МЧС РФ.

На месте инцидента, произошедшего на улице Ляхова, работают экстренные службы. Спасатели разбирают обрушившиеся конструкции и устраивают минуты тишины, чтобы услышать людей, которые могут находиться под завалами.

Также для координации аварийно-спасательных работ на месте развернут оперативный штаб. К ликвидации последствий обрушения привлечены более 85 специалистов и 32 единицы техники.

Прокуратура Астраханской области организовала проверку по факту произошедшего. На место выехал исполняющий обязанности прокурора области Ростислав Гладышев.

Как уточнили в МЧС, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

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