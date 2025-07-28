Лавров заявил, что в Европе перестает действовать «вакцина от нацизма»

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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А на Украине, по словам министра, он возрождается уже на законодательном уровне.

В Европе теряется способность к стратегическому диалогу, а на Украине происходит возрождение нацизма уже на законодательной основе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».

По его словам, ранее даже в условиях холодной войны между противоборствующими лагерями существовал диалог, который помогал избегать масштабных конфликтов.

«Вот этот инстинкт в Европе утерян, так же как и вакцина от нацизма перестает действовать в Европе», — подчеркнул министр.

Лавров также указал, что, по мнению российских властей, на Украине снимаются юридические барьеры, препятствующие героизации исторических фигур, таких как Степан Бандера и Роман Шухевич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Молдавии под флагом ЕС открыли памятник союзникам Гитлера.

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