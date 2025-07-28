Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Боевики ВСУ на этом участке фронта находятся в очень сложном положении.

Бои начались в черте города Димитров (украинское название — Мирноград), сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — сообщил он в эфире федерального телеканала.

Он также отметил, что украинские войска в этом районе фронта оказались в очень сложном положении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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