Подъезд пострадавшего от взрыва газа в Саратове дома могут полностью разобрать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Харченко; 5-tv.ru

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Жителям остальной части здания уже разрешили вернуться в квартиры.

Судьбу многоэтажки в Саратове, где взорвался бытовой газ, могут решить уже сегодня. Специалисты обследуют пострадавший подъезд и, вероятно, его полностью разберут.

Ранее комиссия осмотрела другие части дома и заключила, что угроза обрушения нет. Жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

«Технические службы прошли, посмотрели визуально, что в этих подъездах нет движения лестничных маршей, или еще чего-то. И тогда разрешили жильцам селиться», — рассказал местный житель.

Бытовой газ взорвался в саратовской десятиэтажке в минувшую пятницу. По последним данным, погибли семь человек, в том числе один ребенок. Также известно о 16 пострадавших.

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