Мошенники начали красть профили с редкими именами в Telegram

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Цели — перепродажа, возврат собственнику за большие деньги или же рассылка вирусов.

Редкими именами пользователей Telegram заинтересовались мошенники. Короткие или красивые никнеймы могут стоить сотни тысяч долларов.

Аферисты крадут такие аккаунты для самых разных целей. Редкое имя могут дорого перепродать — например, крупным брендам, или вернуть собственнику за крупное вознаграждение.

Также их используют для рассылок вредоносных вирусов. Подписчики, которые не знают, что аккаунтом завладели мошенники, рискуют потерять личные данные и реквизиты банковской карты.

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