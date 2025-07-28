Кадры как из фильма ужасов: саранча захватила юг России
Юг России переживает нашествие саранчи
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru
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Режим повышенной готовности ввели в Калмыкии и Астраханской области. Сложная обстановка и в Дагестане.
Российские аграрии могут потерять четверть урожая — речь идет о зерновых культурах, кукурузе и подсолнечнике. Аномальная жара в южных регионах спровоцировала затяжную засуху. Как пишут «Известия», ранее успешные хозяйства выставляют свой бизнес на продажу, чтобы избежать банкротства.
Спасти ситуацию могут только дожди. Их сейчас не хватает в Краснодарском крае, Ростовской области и в Крыму — на территории этих регионов действует режим ЧС.
Хозяйства на юге России считают убытки не только из-за засухи. Сразу в нескольких регионах небывалое нашествие саранчи.
Режим повышенной готовности ввели в Калмыкии и Астраханской области. Сложная обстановка и в соседнем Дагестане. Кадры, сделанные очевидцами нашествия, потрясают.
Власти южных регионов делают все возможное, чтобы остановить нашествие саранчи. Проводят обработку полей, но, как видно на этих кадрах, борьба идет с переменным успехом.
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