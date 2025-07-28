В Грузии устроили провокацию против россиян на ЧМ по фехтованию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Под окнами гостиницы, где жили наши спортсмены, взрывали петарды, выкрикивали угрозы и сожгли российский триколор.

Украинские спортсмены настраивают оппонентов из других стран против россиян. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил руководитель нашей сборной по фехтованию. По словам Казбека Караева, без наших саблистов соревнования теряют зрелищность. И это признают даже в недружественных странах.

«Звучит такая тема: вот русских не хватает. Без них неинтересно, не тот накал. Не та борьба. Стали для них пресные. Даже те, кто к нам негативно относятся. Вот такое выражение, что без нас мировое фехтование теряет», — сказал руководитель сборной России по фехтованию Казбек Караев.

Сборная России впервые за шесть лет выступила на международном турнире. В напряженной борьбе Яна Егорян завоевала «золото». Перед финалом не обошлось без скандала и провокаций. Под окнами гостиницы, где жили наши спортсмены, взрывали петарды, выкрикивали угрозы и сожгли российский триколор.

Все это не помешало Егорян одолеть соперницу из Польши. Ну а украинские спортсмены демонстративно покинули подиум. Они отказались от фото и не пожали соперникам руки.

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