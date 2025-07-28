В Ростовской области в результате атаки БПЛА боевиков ВСУ начался пожар

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Удары также были отражены в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске.

Пожар разгорелся вблизи хутора Васецкий Красносулинского района Ростовской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения врио губернатора региона Юрия Слюсаря в Telegram-канале.

«Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его», — отметил он.

Как сообщил Слюсарь, атаку БПЛА отразили одновременно в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске. Информации о пострадавших не поступало.

На российские регионы регулярно совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом боевики киевского режима применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над территорией России. При этом над Ростовской областью сумели уничтожить восемь БПЛА.

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