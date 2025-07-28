«Бандиты» в ловушке: семья енотов застряла в мусорном баке на Кубани
Борис Сатаров 37 0
Семья енотов застряла в мусорном баке на Кубани
Фото, видео: 5-tv.ru
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Животных спасли местные жители.
Неожиданная находка обнаружилась в мусорном баке на Кубани. Туда угодило целое семейство енотов. К людям они пришли в поисках пищи. Но вместо обильного ужина оказались в смертельно опасной ловушке.
В мусорке еноты провели всю ночь, и только на утро их обнаружили местные жители.
Мужчина разбудил незадачливых искателей приключений, перевернул контейнер и выпустил хищников на волю. После чего те тут же вернулись в лес.