«Бандиты» в ловушке: семья енотов застряла в мусорном баке на Кубани

Фото, видео: 5-tv.ru

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Животных спасли местные жители.

Неожиданная находка обнаружилась в мусорном баке на Кубани. Туда угодило целое семейство енотов. К людям они пришли в поисках пищи. Но вместо обильного ужина оказались в смертельно опасной ловушке.

В мусорке еноты провели всю ночь, и только на утро их обнаружили местные жители.

Мужчина разбудил незадачливых искателей приключений, перевернул контейнер и выпустил хищников на волю. После чего те тут же вернулись в лес.