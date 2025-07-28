Жара «съедает» урожай: четверть зерна могут потерять южные регионы РФ из-за засухи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Краснодарском крае, Ростовской области и в Крыму действует режим ЧС.

Аномальная жара в южных регионах спровоцировала затяжную засуху. О ее последствиях заговорили аграрии. Есть реальная угроза потерять четверть урожая — речь идет о зерновых культурах, кукурузе и подсолнечнике.

Как пишут «Известия», ранее успешные хозяйства выставили свой бизнес на продажу, чтобы избежать банкротства.

Осадков сейчас не хватает в Краснодарском крае, Ростовской области и в Крыму — на территории этих регионов сейчас действует режим ЧС.

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