Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наши бойцы спасли многих мурлыкающих животных от гибели.

Несколько кошек из зоны специальной военной операции станут артистами знаменитого театра Юрия Куклачева. Наши военные подобрали животных в освобожденных поселках — истощенных и больных. Но спустя несколько месяцев они поправились и, возможно, совсем скоро выйдут на большую сцену. Десятки кошек сейчас вместе с нашими бойцами на передовой.

Провожают их на задание, несут боевое дежурство в блиндажах — под обстрелами и бомбежками противника. Для многих солдат кошки не только боевые товарищи, но и символ дома. Все покажет военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

В этом коротком «мяу» бесконечная благодарность человеку. За то, что подобрал брошенных посреди войны, страха и голода, рискуя собой, вывез под бомбежками в мир, вылечил и приютил. Сначала в донецком Доме кошки.

«Котики рассаживаются по клеткам по принципу, кто с кем дружит. Многие из них приехали прямо из одного места, из одного блиндажа или подвала», — рассказывает руководитель АНО «Кошкин дом» в Донецке Евгения Михайлова.

А потом после театра боевых действий привез в театр Куклачева в Москве.

Холли — ее недавно спасли с передовой в Курской области, а котенок уже демонстрирует номера. Никто ведь не учил! Это, говорят, точно будущая звезда сцены.

Что может быть милее вот такой картины? Бойцы и кошки неразделимы. Брутальность и нежность, забота и преданность. Но в их союзе есть и прикладная польза. Коты на передовой тоже сражаются! С грызунами.

«А самое главное, они еще исполняют роль врача-терапевта. Помогают, внутренний дух поддерживают, вот эту энергию, силу воли, силу духа. Да здравствуют кошки», — рассказывает дрессировщик, народный артист РФ Юрий Куклачев.

Неразлучны с самого начала спецоперации. «Белка», она же боец-доброволец Анна Илясова, и Зет, котенок из ДНР, потерявший хозяев и маму. Анна подобрала его в разбитом поселке, и теперь они вместе идут по жизни.

«Очень любит людей. Он без людей даже не может. И, наверное, из-за того, что у него был страх, когда он был брошенный, он боится оставаться один дома», — рассказывает заместитель командира подразделения ВС РФ Анна Илясова.

На фронте животные в высшем смысле становятся братьями нашими меньшими. Делят все радости и невзгоды, рискуют жизнью, дарят бойцам тепло далекого дома.

Это котенок Шахтер. Пять месяцев назад он был еще маленький, грязный. Сейчас отмытый и большой, но глаза грустные, потому что в соседнем подразделении была любимая кошка, но уехала на ротацию.

Кошки войны самые нежные и тактильные. После того как они пережили предательство, потери и ад обстрелов к тому, кто протянул им в беде руку дружбы — не будет предела любви и верности.

«То, что было в начале, конечно, небо и земля, потому что животные уже сейчас в спокойном, хорошем, умиротворенном, жирном состоянии. И моя задача, чтобы так продолжалось», — рассказывает заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев.

И ведь на самом деле это история не про кошек, а про нас, людей. Это значит, что даже в таких тяжелых жизненных обстоятельствах, как война, мы не очерствели, не растеряли доброты и умения любить. А возможно, даже приобрели. И значит миру непременно быть!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX