Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru

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Культура не должна разделять — она должна объединять. И такого мнения придерживается подавляющее число простых европейцев.

В Италии проукраинские активисты призывали бороться со всем русским. Правда, никакой поддержки у местного населения этот митинг не вызвал. Небольшая крикливая группа с желто-синими флагами всего полчаса простояла у стен Королевского дворца в Казерте.

Именно здесь в выходные должен был выступить всемирно известный Валерий Гергиев и солисты Мариинского театра. Этот концерт очень ждали. Но под давлением чиновников из Брюсселя гастроли отменили. Это решение многие уже назвали позором для Италии. О том, как Европа пытается отменить русскую культуру, — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Это крупнейшее здание Европы, построенное в XVIII веке. Дворец Казерты, итальянский Версаль. Именно здесь должен был пройти концерт Валерия Гергиева. Русскую классику в Италии любят, билеты раскупили все до единого, но в последний момент на культуру вновь покусилась большая политика.

Вместо концерта Валерия Гергиева у Королевского дворца Казерты другой концерт — проукраинский митинг. Люди с желто-голубыми флагами — их не много — требуют отмены русской культуры. Хотя здесь ее и без того уже отменили, причем вопреки желанию итальянцев.

Здесь человек 25. Картинка для европейского глаза привычная, люди проходят мимо. Рядом флаги Палестины — ну чтобы два митинга сразу и полиции не занимать лишнее время. Минут 30, и все расходятся.

Выступить в Казерте Гергиева пригласил губернатор региона Кампания Винченцо ди Лука. Концерт должен был стать кульминацией фестиваля l'estate da re — королевское лето — одного из главных в южной Италии. Но сперва отменить его потребовала внесенная в список террористов и экстремистов Юлия Навальная*. К ней подтянулись активисты запрещенного в России «Правого сектора»**, вместе собрали митинг с жовто-блакитными и грузинский флагами. Но такой малочисленный, что картинка вышла, мягко говоря, не очень.

«Отмена концерта Гергиева — позор для всей Италии. На самом деле итальянцы любят русскую музыку: Глинку, Чайковского, Прокофьева. Руководство ЕС показывает слабость, пытаясь все русское запретить. А Россия — силу: я ведь итальянец и спокойно выступаю в Санкт-Петербурге», — рассказывает итальянский тенор Мариинского театра Джованни Рибикезу.

Откуда запущен этот процесс понять несложно — по антироссийской риторике вице-президента Европарламента Пины Пичерно и ее подопечных — у них свои представления о демократии и свободе.

«Гергиев — это рупор Путина, кремлевского режима! А в политике сегодня надо действовать так — либо ты с нами, с Европой, либо ты против нас, и тогда тебя надо стереть в порошок», — рассказывает итальянский политик Клаудио Веларди.

Валерий Гергиев — дирижер с мировым именем. И масштаб его фигуры, конечно, несопоставим с теми, кто его отменяет. В Брюсселе его объявили персоной нон грата за его принципиальную позицию: он дал концерт в Цхинвале, в освобожденной Пальмире, отказался осуждать спецоперацию, когда ему пригрозили увольнением в Мюнхенском Оркестре и Ла Скале.

«Культура не должна разделять, она должна объединять. Запрещать концерт только потому, что он русский? Это бред! Но, к сожалению, итальянское правительство несамостоятельно, оно испытывает огромное давление со стороны европейских элит», — рассказывает доктор исторических наук Давиде Луонго.

Власти Казерты до последнего отказывались отменять концерт, но их запугали террористы из «Правого сектора». Они купили часть билетов и готовили серьезные провокации.

«Было сильное давление на Италию со стороны правительства Украины. Они же теперь за нас все решают! Посол Украины теперь говорит нашим властям: кто может давать концерты в Италии, какие фильмы нам можно смотреть, а какие нет», — рассказывает итальянский журналист Винченцо Лоруссо.

Простые итальянцы только разводят руками — почему же их ни о чем не спрашивают? Поклонники русской культуры Мауро и Рита ждали этого концерта как праздника. И что в итоге?

«В университете Милана отменили курс по Достоевскому! Как такое возможно? Как можно нападать на великую русскую культуру!» — рассказывает Рита.

«Это все происходит потому, что итальянских политиков контролируют Брюссель и Белый дом. А о нас никто не думает!» — рассказывает Мауро.

В Италии многие понимают, кто теперь заказывает музыку, и на этот концерт жители Неаполя и Казерты уже и правда не спешат.

* — внесена в список террористов и экстремистов Росинформинга, признана иноагентом в РФ

** — запрещенная террористическая организация, признана экстремистской в РФ

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