Морская столица России: как прошел День ВМФ в Петербурге
Мосты Петербурга украсили праздничной подсветкой в честь Дня ВМФ
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Президент страны посетил город на Неве, где пообщался с военными и местными жителями.
День ВМФ российские моряки отметили в этом году на боевом дежурстве. Масштабные учения одновременно прошли в Тихом и Северном Ледовитом океанах, в акваториях Каспийского и Балтийского морей. В маневрах участвовали больше 150 кораблей и свыше 15 тысяч военнослужащих.
В Северной столице президент РФ Владимир Путин заслушал доклады военачальников, поздравил личный состав флота и пообщался с местными жителями, выйдя на Дворцовую площадь, где весь день проходили народные гуляния.
В Петербурге российский лидер побывал в Морском техническом университете. Затем отправился в Кронштадт, где посетил Морской Никольский собор и поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович». Его экипаж совсем недавно отражал атаку украинских беспилотников. За проявленное мужество и в честь дня ВМФ капитан корабля получил президентское поздравление
Также в день Военно-морского флота центральные мосты Санкт-Петербурга — Дворцовый и Троицкий — украсила праздничная подсветка.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX