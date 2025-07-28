Жители обрушившегося в Саратове дома рассказали о возможном сносе части здания

Фото, видео: © РИА Новости/Прокуратура Саратовской области; 5-tv.ru

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По их словам, восстановление может быть невозможным из-за особенностей конструкции.

Жители дома в Саратове, частично разрушенного из-за взрыва газа, рассказали 5-tv.ru о возможном сносе двух подъездов.

По словам жильцов, в конструкции четвертого и пятого подъездов отсутствуют температурные швы. Из-за этого восстановление может быть небезопасным, и здания могут подлежать частичному демонтажу.

Очевидцы отметили, что разрушения оказались более серьезными, чем казалось сразу после происшествия. По их мнению, пострадали не только квартиры, но и несущие элементы здания.

Ранее в доме произошел взрыв газа, в результате которого обрушились конструкции. Сейчас специалисты продолжают оценивать техническое состояние строения и возможные варианты восстановления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратове завершились поисково-спасательные работы после взрыва газа в доме. В результате происшествия были найдены тела семи человек, в том числе одного ребенка. В настоящее время специалисты экстренных служб продолжают разбирать обломки. С 28 июля эксперты приступят к осмотру технического состояния четвертого и пятого подъездов пострадавшего здания.

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