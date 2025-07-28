Марка Эйдельштейна рассматривают на роль Юрия Левитана в байопике о дикторе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Работа над сценарием ленты продолжается в течение десятилетия.

Актер Марк Эйдельштейн, известный по роли в кинокартине «Анора», может предстать в образе диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана в фильме о нем. Об этом написал ТАСС.

По словам продюсера Рубена Дишдишяна, артиста хотят увидеть в главной роли ленты, работа над которой продолжается уже десять лет.

«У нас есть сценарий фильма о Юрии Левитане. В дримкасте фигурирует именно Марк Эйдельштейн. Было бы здорово, если бы он согласился», — рассказал в беседе с информагентством Дишдишян.

В настоящий момент у проекта новое видение. Известно, что сценарий кинокартины дорабатывается, а команда находится в поисках гармонии между историческими деталями и необходимой драмой.

До этого роль хотели предложить актеру Константину Хабенскому, однако возраст оказался неподходящим, так как в сценарии Левитану 27 лет, в то время как артисту уже 53 года.

История Левитана требует экранизации, поскольку голос всесоюзного диктора был узнаваем каждым жителем страны, а Гитлер объявил его основным врагом, приказав после взятия Москвы повесить его в первую очередь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Марк Эйдельштейн прыгнул с парашютом.

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