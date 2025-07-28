«Не интересует»: КНДР отказалась обсуждать мир с Южной Кореей

Фото: www.globallookpress.com/Winfried Rothermel via www.imago

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Пхеньян больше не рассматривает Сеул как партнера для переговоров и диалога.

Заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон 28 июля заявила, что КНДР не заинтересована в улучшении отношений с Южной Кореей. Об этом сообщает агентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам представителя Пхеньяна, Республика Корея не может считаться партнером по диалогу и взаимодействию. Она подчеркнула, что предложения Сеула не вызывают интереса у северокорейской стороны и поводов для переговоров не существует.

Это заявление стало реакцией на недавние шаги президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, который пытался продемонстрировать стремление к снижению напряженности между двумя странами.

Ким Е Чжон раскритиковала решение южнокорейских властей прекратить трансляции пропагандистского характера, направленные против КНДР. По ее словам, Пхеньян не считает это жестом доброй воли, а лишь вынужденной мерой, вызванной действиями самой Южной Кореи.

Кроме того, в Пхеньяне осудили внешнеполитический курс Сеула, основанный на тесном альянсе с Соединенными Штатами. Ким указала, что новый президент РК продолжает линию своего предшественника Юн Сок Еля, поддерживая конфронтационный подход в отношениях с КНДР.

В завершение она заявила, что любые попытки Южной Кореи изменить сложившуюся ситуацию с помощью мирных заявлений не будут иметь эффекта, так как конфронтация была инициирована именно Сеулом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возобновлении прямых рейсов из Москвы в Пхеньян.

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