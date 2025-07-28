«Прости за все ошибки»: Оксана Самойлова поздравила старшую дочь с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Трудности в воспитании звезда преодолевает с помощью любви.

Блогер, бизнесвумен и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова трогательно поздравила старшую дочь Ариелу с 14-летием. Знаменитость обратилась к подростку в соцсети.

Фото: Instagram*/samoylovaoxana

В послании к девушке звезда искренне призналась, что не является идеальной мамой для своей наследницы, и иногда у нее возникают сложности с навыком воспитания.

«Сегодня 14 лет Ари. С днем рождения, моя любовь, мой первенец. Прости за все ошибки, которые я допускаю с тобой в воспитании», — отметила она.

Несмотря на трудности, звезда уверена, что любовь к дочке помогает ей побороть неудачи в общении с ней.

«С тобой я всегда мама в первый раз, с тобой я учусь и взрослею. Я бесконечно люблю тебя и бесконечно принимаю каждую твою грань. Будь счастлива, моя малышка, и проявляйся так, как этого хочет твоя душа», — пожелала Оксана.

У Джигана и Самойловой четверо детей: три дочки — Ариела, Лея, Майя, а также сын Давид. Семейная пара старается воспитывать наследников самостоятельными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова откроет необычное заведение.

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