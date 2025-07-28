«Сюда езжу, как на дачу»: Волочкова зарядилась энергией от пальмы на Мальдивах

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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На отдыхе звезда находилась со своим давним знакомым.

Балерина Анастасия Волочкова обнимала пальму на Мальдивских островах. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в соцсети.

Фото: Instagram*/volochkova_art

«Вспоминая прекрасный Мальдивский остров», — так подписала фото звезда.

В кадре Волочкова буквально запрыгнула на дерево, обвив ствол ногами и обхватив руками. Возможно, она планировала получить энергетическую поддержку от природы, на что сейчас тренд.

На знаменитости был открытый купальник. Видно, что Анастасия находилась на отдыхе давно, поскольку сильно загорела.

На курорт Волочкова приехала не одна. Вместе со звездой проводил время на пляжах и ее давний знакомый, танцор балета Марчел Абаби.

«Это уже 26-й мой визит на Мальдивские острова. Я сюда езжу, как на дачу: два раза в год как минимум. Получается такой мальдивский дачный вариант, по-волочковски», — делилась звезда.

Ранее, 5-tv.ru писал, что стало с Волочковой после Мальдив. Знаменитость поспешила к стилисту.

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