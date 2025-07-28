Мужчина погиб при пожаре от падения обломков БПЛА в Ленобласти

Фото: Максим Константинов/ТАСС

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Губернатор сообщил, что дрон был сбит, но его части упали и вызвали возгорание.

Мужчина погиб 27 июля в Ленинградской области в результате пожара, вызванного падением обломков беспилотного летательного аппарата боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, части сбитого украинского дрона упали на территорию промышленного объекта, что привело к возгоранию. В результате происшествия погиб один человек, еще одна женщина была госпитализирована, а двое мужчин обратились за медицинской помощью самостоятельно.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь», — написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО Ленинградской области отразили массированную атаку дронов, сбив более 50 беспилотников. Однако некоторые обломки упали на землю и стали причиной пожара.

На месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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