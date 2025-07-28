Фон дер Ляйен пообещала заменить российский газ американским СПГ

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Глава Еврокомиссии объяснила, что Вашингтон уже согласился на поставки топлива и урана.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен отказаться от российских нефти и газа, заменив их американскими поставками сжиженного природного газа и ядерного топлива. Об этом сообщает Reuters.

По словам политика, это решение связано с необходимостью диверсифицировать энергопоставки и укрепить энергетическую безопасность Европы. Фон дер Ляйен отметила, что Соединенные Штаты уже согласились продавать свой СПГ и уран европейским странам.

Она также добавила, что соглашение между ЕС и США предполагает поставки энергоресурсов на сумму около 750 миллиардов долларов, а также инвестиции в американскую экономику на 600 миллиардов.

Кроме того, документ предусматривает снижение пошлин на европейские товары до единой ставки в 15 процентов, что, по мнению главы ЕК, создаст дополнительные условия для укрепления сотрудничества между сторонами.

Фон дер Ляйен уже подчеркивала необходимость полного отказа от российских энергоресурсов, указывая на их высокую стоимость и зависимость от поставок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Евросоюз заключили торговую сделку.

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