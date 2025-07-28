Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Контроль операции производился с использованием беспилотников.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» костромских десантников уничтожили скопление пехоты боевиков ВСУ в окрестностях Часова Яра. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых десантных групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов.

Получив координаты целей, расчеты РСЗО «Град» Костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет поразили указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку.

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение целей.

После выполнения боевой задачи расчеты оперативно сменили позиции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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