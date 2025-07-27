На юго-западе Германии пассажирский поезд сошел с рельсов

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Warnack

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Несколько вагонов оказались перевернуты.

Как минимум, три человека погибли в результате железнодорожной аварии на юго-западе Германии, где с рельсов сошел пассажирский поезд. Об этом сообщает агентство DPA.

Известно, что катастрофа произошла вблизи города Биберах. Точное количество потерпевших на данный момент не установлено.

Сообщается, что в результате аварии несколько вагонов оказались перевернуты. На месте работают специалисты экстренных служб.

А в Подмосковье ребенок погиб под колесами электрички, об этом сообщал 5-tv.ru. Двое детей попали под поезд, когда переходили пути в неположенном месте. Известно, что один из детей скончался в результате полученных травм, второй находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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