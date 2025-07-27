Польша не сможет самостоятельно обслуживать купленные у США танки Abrams

Фото: EPA/ТАСС

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Создание сервисного центра возможно только при финансировании проекта.

Польша столкнулась с трудностями в обслуживании двигателей американских танков Abrams, закупленных ранее у США. Об этом заявил директор Военного авиационного завода № 1 Яцек Гощиньский в интервью Gazetaprawna.

В танках Abrams используются турбовальные авиационные двигатели AGT1500 °C, для которых требуется специализированное промышленное обслуживание на уровне сертифицированных авиационных предприятий (так называемый Depot Level. — Прим. ред.). Гощиньский подчеркнул, что при принятии решения о закупке этой техники указанные требования не были учтены.

Он также сообщил, что Польша ведет переговоры с производителем двигателей — компанией Honeywell — и готовится к созданию авторизованного сервисного центра на своей территории. При этом Гощиньский подчеркнул, что речь идет о крайне сложном и дорогостоящем проекте.

По словам Гощиньского, ни в Польше, ни в остальной Европе на сегодняшний день не существует предприятий, обладающих необходимыми компетенциями для обслуживания и ремонта этих силовых установок, поэтому в настоящее время все работы выполняются в США.

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