Секция интересов России в Тбилиси назвала сожжение флага проявлением русофобии

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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В дипмиссии заявили, что акция направлена на подрыв имиджа Тбилиси и разжигание вражды между странами.

Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси осудила сожжение российского флага, совершенное 27 июля в столице Грузии. Инцидент произошел на акции протеста против участия российских фехтовальщиков в чемпионате мира, проходящем в Тбилиси.

«Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси чемпионате мира по фехтованию. Очевидная цель провокационных действий — использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил и нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны», — заявили в Секции.

В дипмиссии расценили произошедшее как акт русофобии и провокацию. Представители секции выразили надежду, что власти Грузии примут необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность участников спортивного мероприятия и не допустить повторения подобных ситуаций.

По мнению представителей российской стороны, цель подобных действий — активизация радикальных группировок и попытка подорвать репутацию Тбилиси как страны-хозяйки международного турнира.

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