Трамп отказался снижать пошлины для Евросоюза

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Президент США подтвердил жесткий курс.

Президент США Дональд Трамп не планирует уменьшать размер пошлин для стран Европейского союза (ЕС) ниже текущего уровня в 15%. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Лучше — это значит ниже? Нет», — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, может ли он предложить ставку по пошлинам «лучше», чем 15%.

Трамп сообщил о введении новых пошлин в размере 30% на товары из ЕС, которые начнут действовать с 1 августа. Это решение вызвало обеспокоенность в Брюсселе. Европейская комиссия уже подготовила список американской продукции, на которую в ответ могут быть наложены зеркальные пошлины. Однако президент США предупредил: если Европа ответит, он прибавит «это число» к своим тарифам.

По данным издания Politico, в Евросоюзе опасаются, что достигнутые ранее договоренности с США могут быть пересмотрены в одностороннем порядке. В Евросоюзе считают, что Трамп нередко затягивает с окончательными решениями до последнего момента, а затем внезапно меняет свою позицию.

«Ничто не согласовано, пока не согласовано все», — прокомментировал собеседник издания.

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