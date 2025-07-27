Российская саблистка Яна Егорян выиграла золото на чемпионате мира по фехтованию

Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

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Для спортсменки это первая победа в личном турнире.

Российская саблистка Яна Егорян взяла золото на чемпионате мира по фехтованию. Соревнования проходили в Тбилиси.

В финале Егорян победила польскую спортсменку Зузанну Цесляр со счетом 15:11. Для России ее медаль стала уже третьей на этом чемпионате мира.

Третье место досталось китайской саблистке Пань Цимяо и украинской спортсменке Алине Комащук.

Ева Егорян — двукратная олимпийская чемпионка. Она уже в третий раз одерживает победу на чемпионате мира, шесть раз становилась чемпионкой Европы. Последнее выступление российской спортсменки на международном первенстве состоялось в 2019 году. Там она победила в командной сабле.

Победа над Цесляр — первая победа Егорян в личном турнире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сборная России по синхронному плаванию привезла восемь медалей из Сингапура. Из них три — высшей пробы. Все принадлежат Александру Мальцеву. Победы на соревнованиях сделали его уже семикратным чемпионом.

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