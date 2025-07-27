Глава МИД Австрии не исключила возможность вступления страны в НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Adrian C. Nitu

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Нейтралитет не сможет защитить страну, считает Беате Майнль-Райзингер.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью немецкому изданию Welt допустила возможность вступления страны в НАТО, поставив под сомнение сохранявшийся долгие годы нейтралитет.

«Ясно одно: нейтралитет сам по себе нас не защитит. На фоне все более неопределенной ситуации с безопасностью в мире… Австрию защищают инвестиции в собственную обороноспособность, а также в партнерские отношения», — объяснила глава ведомства.

Хотя в Австрии пока нет общественного консенсуса по поводу присоединения к альянсу, глава МИД считает, что обсуждение темы необходимо.

«Я не то чтобы хотела с триумфом вступить в НАТО. Но мы не можем сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не причиним вреда, никто не причинит вреда нам. Это было бы наивно. Мир изменился», — подчеркнула Майнль-Райзингер.

Меж тем, ранее сообщалось, что НАТО готовится к военному конфликту с Россией, об этом писал 5-tv.ru.

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