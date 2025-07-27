Российского пловца исключили из финала чемпионата мира

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Спортсмен выступает в нейтральном статусе.

Российский пловец Данил Семьянинов не сможет выступить в финале чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Изначально спортсмен проходил в решающий заплыв на 100 метров брассом, заняв восьмое место после дисквалификации итальянца Николо Мартиненги. Однако позже решение об отстранении было отменено, а результат спортсмена из Италии восстановлен. Это сместило Семьянинова на девятую позицию и исключило его из числа финалистов.

Спортсмен выступает на чемпионате в нейтральном статусе, как и другие россияне. В полуфинале он показал результат 59,39 секунды.

Данил Семьянинов — один из ведущих российских брассистов. Является мастером спорта международного класса, многократным чемпионом России, бронзовым финалистом чемпионата мира и серебряным — чемпионата Европы.

В 2025 году Семьянинов не только вышел в полуфинал чемпионата мира, но и стал серебряным призером первенства страны, выполнив условия для участия в мировом соревновании.

Несмотря на досадный инцидент, Семьянинов сохраняет статус одного из наиболее перспективных российских пловцов на мировой арене.

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