Интрига раскрыта? Дочь Успенской опубликовала фото с предполагаемым избранником
Дочь Успенской опубликовала фото с полуголым мужчиной
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Личная жизнь Татьяны Плаксиной вновь в центре внимания.
Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заинтриговала подписчиков новым снимком в социальных сетях, на котором она запечатлена в компании некоего молодого человека.
На опубликованном фото девушка запечатлена сидящей рядом с мужчиной, торс которого обнажен. Девушка оставила снимок без каких-либо пояснений, что только подогрело интерес публики.
Поклонники предполагают, что это может быть тот самый бизнесмен, о романе с которым стало известно еще весной 2025 года. Тогда ее знаменитая мама неожиданно сообщила фанатам в своих соцсетях, что у ее дочери появился избранник. При этом Успенская предпочла сохранить в тайне имя и род занятий молодого человека, отметив, что он еще не удостоился чести быть представленным будущей теще.
Сама Татьяна Плаксина не комментировала свою личную жизнь. Известно, что ранее она не состояла в браке, но, по ее словам, не теряла надежды встретить своего человека.
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