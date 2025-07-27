«Надо жить»: Путин вышел из автомобиля пообщаться с жителями Петербурга

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Президент заметил в толпе флаг военно-морского флота времен СССР и попросил остановить кортеж.

Во время визита в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с горожанами. Глава государства поздравил собравшихся с Днем Военно-морского флота, а также пообщался с ветераном. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Поводом для остановки кортежа президента стал флаг военно-морского флота времен СССР, который глава государства заметил в толпе.

«Поздравляю с праздником! С Днем флота!» — обратился Путин к пожилому мужчине в форме и обнял его.

Мужчина попросил российского лидера беречь страну и продолжать борьбу с фашизмом. Как выяснилось, он оказался ветераном ВМФ. Теперь, по словам ветерана, он может «умереть спокойно».

«Ну ладно вам! Не надо! Надо жить и бороться», — не согласился с мужчиной Путин.

После общения с ветераном к президенту подошел мальчик и признался, что у него есть «наглая просьба» — сделать фото с главой государства. Путин исполнил мечту ребенка.

Перед тем как сесть в машину, президент еще раз обернулся и громко крикнул поздравления со знаменательным днем.

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