Сотрудники украинского военкомата избили отца насильно мобилизованного юноши

Фото: www.globallookpress.com/Serhiihudakukrinform

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Возбуждено уголовное дело.

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), избили отца мобилизованного юноши. Мужчина искал своего сына после его отъезда из Кривого рога. Об этом сообщила в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

«По факту нанесения телесных повреждений местному жителю открыто уголовное производство по статье «Умышленное легкое телесное повреждение», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Инцидент произошел, когда отец искал насильно призванного в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) сына. Он находился у здания ТЦК. К нему подошел сотрудник центра и ударил его по голове. Как уточняет издание «Политика страны», ссылаясь на местные источники, пострадавшего госпитализировали с травмой головы.

Ранее 5-tv.ru показал видео того, как попытка мобилизации в украинском селе закончилась бунтом. Митингующие не пропустили сотрудников территориального центрального комплектования и попытались перевернуть автомобиль правоохранительных органов.

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