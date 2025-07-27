Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель/POOL; 5-tv.ru

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Огромная роль в этом принадлежит и отводится Военно-морскому флоту, подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время ключевая задача — обеспечить безопасность страны и защитить ее национальные интересы. Огромная роль в этом вопросе принадлежит и отводится Военно-морскому флоту (ВМФ). Об этом лидер государства сказал в ходе своего обращения к участникам учений «Июльский шторм» по видеосвязи.

«Наша ключевая задача — гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы Родины», — сказал Путин.

Более того, президент страны отметил, что ВМФ играет огромную роль в защите интересов России. В ходе учений, которые проходят с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Каспийского и Балтийского морей, по словам Путина, отрабатываются практические навыки по управлению силами ВМФ в обстановке, приближенной к реальным боевым условиям. Таким образом военные проверяют слаженность действий экипажей кораблей, морской авиации и береговых ракетных комплексов.

В ходе своего выступления президент России также подчеркнул, что в будущем Россия и дальше будет повышать уровень боевой подготовки ВМФ, а также оснащать корабли современной техникой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин прибыл в Санкт-Петербург на День ВМФ.

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