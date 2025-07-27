Родственники погибших при крушении самолета Ан-24 прибыли в Тынду

Фото, видео: 5-tv.ru

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Им оказывают поддержку психологи МЧС.

Родственники погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области прибыли в аэропорт Тында. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места событий.

На видео видно, как близкие жертв авиакатастрофы прибывают в Тынду. В аэропорту дежурят психологи МЧС, которые помогают людям, а также раздают питьевую воду.

Самолет Ан-24 потерпел крушение 24 июля. Он следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Связь с бортом пропала в 15 километрах от последнего города. Позже спасатели нашли обломки воздушного лайнера. На борту находилось 48 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.

От разбившегося самолета осталась груда обломков. Под ними продолжают находить личные вещи пассажиров.

Рассматриваются две основные версии крушения: техническая неисправность или ошибка пилотов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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