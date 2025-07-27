Сокращение помощи ЕС стало неудачей для Зеленского

Фото: 5-tv.ru

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Брюссель отказал Киеву в полном объеме финансирования из-за невыполнения части реформ.

Сокращение очередной финансовой помощи со стороны Европейского союза стало политическим ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание The New York Times.

Как уточнил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, 19 июля было принято решение урезать четвертый по счету транш финансовой поддержки Киева в 2024 году. Средства выделялись в рамках механизма Ukraine Facility, но в полном объеме переведены не будут.

Причиной ограничения финансирования стало невыполнение рядом украинских властей ключевых условий, среди которых реформа децентрализации, управления активами и введение новых процедур отбора судей. Помимо этого, в ЕС недовольны политикой Зеленского, затронувшей деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые оказались ограничены в своих полномочиях из-за нового законопроекта.

Издание отмечает, что Зеленский в текущих условиях особенно остро нуждается в европейской финансовой поддержке. Это связано с тем, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась продолжать прежнюю помощь Украине, в том числе по линии военных поставок.

Таким образом, сокращение помощи со стороны ЕС усугубляет для Киева нехватку ресурсов и подрывает позиции украинского президента как на международной арене, так и внутри страны. Кроме того, ситуация может повлиять на темпы реализации реформ, на которых настаивают западные партнеры.

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