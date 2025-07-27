Специалисты МЧС продолжают работы на месте крушения Ан-24
Фото, видео: Telegram/ МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
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Организован полевой лагерь и развернут узел связи.
Оперативный штаб МЧС России продолжает работы на месте авиакатастрофы в Амурской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты МЧС круглосуточно помогают следственным органам в поисковых и оперативно-следственных мероприятиях. На месте создан полевой лагерь и развернут узел связи для координации действий.
При крушении самолета Ан-24 погибли граждане КНР и Белоруссии
Всего на месте авиакатастрофы работают 249 специалистов и 31 единица техники.
Родственники погибших продолжают прибывать в Тынду и размещаются в гостинице.
Самолет Ан-24 потерпел крушение 24 июля. Он следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Связь с бортом пропала в 15 километрах от последнего города. Позже спасатели нашли обломки воздушного лайнера. На борту находилось 48 человек, включая членов экипажа. Все они погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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