Фото: Reuters/Annabelle Gordon

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Политика предложили как представителя от Республиканской партии.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать отличным кандидатом на президентских выборах 2028 года в США. Об этом заявил госсекретарь Белого дома США Марко Рубио во время эфира Fox News.

В ответ на вопрос журналиста о том, какие у Рубио планы на следующие выборы главы государства, политик предложил Вэнса как предполагаемого кандидата от Республиканской партии в дальнейшем.

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — пояснил Рубио.

До этого, 7 июля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в числе своих возможных преемников назвал имена вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

При этом 25 мая Дональд Трамп-младший может стать одним из семи возможных кандидатов на роль преемника Трампа-старшего от партии республиканцев на следующих выборах. В списке кандидатов также были представлены вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, госсекретарь Марко Рубио и губернаторы штатов Джорджия (Брайан Кемп), Флорида (Рон Десантис), Вирджиния (Гленн Янгкин).

Ранее, писал 5-tv.ru, Рубио раскритиковал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по Палестине.

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