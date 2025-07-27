Два ребенка и трое взрослых пострадали в ДТП в Приморском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Всех участников аварии доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

В Надеждинском районе Приморского края в воскресенье, 27 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей и трое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, водитель автомобиля Toyota 1984 года рождения не справился с управлением, из-за чего транспортное средство столкнулось с дорожным знаком, перевернулось и съехало в кювет.

В салоне находились двое несовершеннолетних мальчиков 17 и 11 лет, а также взрослые, все они получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Прокуратура взяла дело на контроль, специалисты проверят соблюдение законодательства при расследовании аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эвакуатор насмерть сбил четырехлетнего ребенка на трассе в Новгородской области. Авария случилась на федеральной трассе Р-56, которая соединяет Великий Новгород и Псков. Как сообщил начальник областной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов, водитель эвакуатора совершил наезд на мальчика, когда тот оказался на проезжей части.

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