«Это разбило мне сердце»: Рита Дакота объявила о конце музыкальной карьеры

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка боялась реакции поклонников, поэтому долго не делилась решением.

Певица Рита Дакота поделилась с поклонниками тем, что завершает свою музыкальную карьеру в России, поскольку ей якобы запрещают выступать. Артистка опубликовала эмоциональное видео в соцсети.

«Мне больше нельзя выступать в России. Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять. Это разбило мне сердце. Я потеряла самое главное, что было в моей жизни, как у творца: свою миссию, цель, смысл жизни, возможность служить людям», — со слезами на глазах рассказала артистка.

При этом она добавила, что для нее будет нелегко «не свихнуться от боли» в последующие годы. Дакота заявила, что запрет на ее концерты в территории России появился давно, однако певица не делилась этим, так как боясь реакции людей.

Дакота переехала из России в начале специальной военной операции (СВО). Теперь семья артистки живет в США. Также исполнительница критиковала проведение СВО, использовала лозунги киевского режима, поддерживала протесты в Белоруссии, намекала на необходимость госпереворота в Минске, откуда она родом. С официальной стороны запрет на концерты Дакоты не устанавливался, однако, как утверждали организаторы, ее выступления часто отменялись по причине низкого спроса.

Ранее, писал 5-tv.ru, Рита Дакота получила травму головы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.