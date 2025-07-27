В Великобритании сообщили о массовых протестах против отелей для мигрантов

Фото: www.globallookpress.com/Lab Ky Mo

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Митингующие женщины выразили опасения за свою безопасность.

Массовые акции протеста против отелей для мигрантов на фоне возрастающего недовольства общественности из-за проблем нелегального въезда в страну прошли на территории Великобритании. Об этом стало известно из сообщения газеты The Telegraph.

«В Норвиче сотни местных жителей собрались у отеля Brook Hotel, размахивая флагами Великобритании, требуя его закрытия. Протесты также прошли в Лидсе, Саутгемптоне и Ноттингемшире, и в воскресенье запланированы новые акции», — отметили в публикации.

Уточнялось, что в Ноттингемшире выступления в большинстве состоялись мирные, однако, несмотря на это, была зафиксирована кратковременная стычка митингующих с активистами, которые выступали на стороне мигрантов.

Протестующие в Норвиче женщины пояснили для издания, что отели для мигрантов нарушают их внутреннее чувство безопасности. Известно, что за минувшие три месяца двух бывших постояльцев осудили за сексуальные преступления.

При этом 18 июля Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что миграционная политика экс-главы немецкого правительства Ангелы Меркель создала миграционный кризис и в Германии в частности, и во всей Европе в целом. При этом он пояснил, что является сторонником иммиграции специалистов с высокой квалификацией на рынок труда.

До этого, 12 мая, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об ужесточении миграционной политики в государстве. Он подчеркнул, что количество мигрантов снизится «существенно», однако не сообщил об ожидаемых цифрах.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Бухаресте прошла масштабная антиправительственная акция протеста.

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