Власти Армении планируют демонтаж памятника участникам ВОВ

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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Руководство города тайно подготавливает снос монумента.

В городе Артик в Армении запланировали демонтировать памятник участникам Великой Отечественной войны. Об этом стало известно из сообщения депутата от оппозиционной фракции «Армения» Мгера Мелконяна в соцсети.

По его словам, в Артике под угрозой остается памятник погибшим в Великой Отечественной войне.

Известно, что на протяжении десятилетий монумент представлял собой символ участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни руководство города втайне подготавливается к его демонтажу.

К тому же парламентарий добавил, что процесс подготовки к сносу происходит без осуждения со стороны общественности. При этом власти города не предоставили каких-либо правовых оснований, а также о решении не уведомили жителей.

«Это не случайность. Это системная атака на нашу историческую память, на армяно-российские союзнические отношения, на символы победы наших соотечественников», — отметил политик.

Также Мелконян указал, что в 2023 году на снос монумента выделили четыре миллиона армянских драмов, что составляет более 830 тысяч рублей.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин утвердил уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений.

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