Еврокомиссия разрешила провозить до двух литров жидкости в ручной клади

Фото: 5-tv.ru

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Ранее пассажирам было позволено брать с собой не более одного литра в бутылках до 100 мл.

Еврокомиссия 26 июля одобрила изменение правил провоза жидкостей в ручной клади при перелетах внутри Европейского союза. Об этом сообщает Euronews.

Согласно новым нормам, пассажирам теперь разрешено брать на борт до двух литров жидкости. При этом отпадает требование делить их на емкости объемом не более 100 миллилитров. Ранее действовал лимит в один литр в мелкой таре.

Изменения стали возможны благодаря внедрению в европейских аэропортах нового оборудования для досмотра багажа. Современные сканеры способны определять содержимое крупных емкостей, что ранее было невозможно с использованием стандартных аппаратов.

Новые правила уже вступили в силу в нескольких странах ЕС, включая Италию. В ближайшее время аналогичные меры будут внедрены в Германии, Ирландии, Литве, Швеции, Нидерландах и на Мальте.

Реформа упростит прохождение контроля и избавит пассажиров от необходимости переливать жидкости в мелкие флаконы.

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