Без фильтров и макияжа: Дженнифер Лопес опубликовала впечатляющее фото

Фото: www.globallookpress.com/Mirko Fava/TSCK/LiveMedia

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Поклонники звезды пришли в восторг.

Певица Дженнифер Лопес раскрыла истинный внешний вид перед поклонниками. В соцсети звезда поделилась фотографией, где предстала без макияжа и фильтров.

текст. Instagram*/ jlo

Подписчики знаменитости оказались в восторге от снимка, на котором Лопес выглядит совершенно естественно и при этом крайне молодо, несмотря на то, что ей уже 56 лет.

«Джей Ло великолепна. От природы красивая женщина», — подчеркнул один из фанатов исполнительницы под ее постом.

Накануне звезда отпраздновала свой день рождения. Событие совпало с музыкальным туром певицы, поэтому она отмечала его в Турции после концерта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес на глазах у всех страстно поцеловала случайного танцора. Однако после она заявляла, что перестала пытаться выйти замуж. Четыре закончившихся брака привели ее к этой мысли.

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